De Greef moet koffers pakken in eerste kwalificatieronde Australian Open

De Greef verloor in de eerste kwalificatieronde tegen de Egyptenaar Mohamed Safwat (ATP 153) in twee sets: 6-2 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 19 minuten.

Ook Kimmer Coppejans (ATP 175) en Ruben Bemelmans (ATP 225) wagen hun kans bij de mannen in de kwalificaties. Coppejans treft in de eerste kwalificatieronde de Oekraïner Illya Marchenko (ATP 215), Bemelmans mag het opnemen tegen de Australiër Andrew Harris (ATP 232).

De kwalificaties voor de Australian Open vinden wegens de coronacrisis in Doha (mannen) en Dubai (vrouwen) plaats. Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi moeten de Belgen drie partijen winnen. Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) staan rechtstreeks op de hoofdtabel. De 37-jarige Kim Clijsters (WTA 1031) ging niet in op een uitnodiging. Bij de mannen is alleen David Goffin (ATP 16) automatisch geplaatst.

Het is nog afwachten of Flipkens effectief zal afzakken naar Melbourne. Ze blesseerde zich vrijdag op het eerste gezicht ernstig aan de linkerenkel op het WTA-toernooi van Abu Dhabi, waarvoor Mertens forfait gaf vanwege een blessure aan de rechterschouder.

De Australian Open werd door de coronacrisis met drie weken verschoven en begint op 8 februari. De eerste spelers worden vanaf half januari in Melbourne verwacht. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten ze bij aankomst down under twee weken quarantaine respecteren.