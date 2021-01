Lotte Kopecky verrast met zilver op BK, maar twijfelt nog over WK-deelname: “Sta voor een heel druk jaar”

Geen triple voor Lotte Kopecky, maar wel een zilveren medaille op het BK veldrijden in Meulebeke. “Hier ben ik heel blij mee”, zei de Belgische kampioene op de weg en tegen de klok. “Of ik nu ook het WK ga rijden? Dat weet ik nog niet. Ik sta voor een heel druk jaar. Ik ben wel vrij en wellicht zal ik wel spijt hebben als ik thuis vanuit mijn zetel kijk.”

“Ik was vooraf benieuwd hoe ver ik kon geraken”, aldus Kopecky zondag na afloop. “Het ging redelijk goed. Ik kon een hoog tempo rijden, maar de turbo sloeg niet aan. Even sloop ik dichter bij Cant, maar toen had ik een slechte passage door het zand en werd het gat te groot. Daarna bleef het status quo, op het eind liep ze dan nog wat uit. Hier ben ik tevreden mee. Een tweede plaats is zeker niet slecht op een BK veldrijden.”

Moet de zilveren medaille van het BK ook niet naar het WK? “Dat is een goede vraag, maar op dit moment ben ik dat niet van plan. Ik sta voor een heel druk jaar met doelen in het voorjaar, de Spelen in Tokio en het WK in eigen land. Ik vertrek nu eerst op stage naar Spanje met de ploeg en wil me daar verder klaarstomen voor dat voorjaar. Neen, ik heb nog niet die topvorm te pakken.”

Maar kan ze er bij zijn op het WK? “Ja, ik ben wel vrij die dag”, zegt ze. “Ik zou het zelf wel willen, maar ik sta voor een belangrijk jaar, met de ploegkoers op de Olympische Spelen als absoluut hoogtepunt. Dus ik mag ook niet te veel willen doen en de federatie moet er ook voor open staan. Ik zal nog eens met de bondscoach moeten praten en goed moeten nadenken. Ik ben beschikbaar. Waarschijnlijk zal ik wel spijt hebben als ik thuis in mijn zetel voor tv zit te kijken tijdens het WK, maar dat zijn zorgen voor later.”

En zien we haar volgend jaar meer in het veld? “Dat weet ik nu nog niet, de focus ligt nu toch vooral bij die Spelen. Ik heb me wel geamuseerd. Het gaat goed, maar technisch ben ik nog niet zo sterk. Dan moet ik meer wedstrijden rijden om mee te kunnen doen met die echte toppers. Dan kijk ik een beetje naar Lucinda Brand. Zij is ook een heel sterk wegrenster, maar wat ze nu doet in het veld is ook heel knap. Daar heeft ze wel veel voor moeten trainen. Die technische achterstand werk je niet meteen weg.”