Wout van Aert in tranen na BK: “Deze titel is voor mijn zoontje en mijn vrouw, merci Sarah!”

Een geëmotioneerde Wout van Aert is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden. Een nieuwe papa ook, en dat bracht heel wat emoties mee na de wedstrijd. “Ik heb zes nachten in de camper geslapen.”

LEES OOK. Wout van Aert demonstreert op BK veldrijden in Meulebeke en eert zoontje Georges met duimpje

Het koppel is al jarenlang samen en vierde de liefde afgelopen week met het absolute cadeau in een relatie: een kindje. Georges heet de zoon, en hij was blijkbaar toch een stuk luider ’s nachts dan Wout wou toegeven. “Ik wou het voor de koers niet zeggen, maar ik heb zes nachten in de camper geslapen. Dat is helemaal niet zo comfortabel zo. Ik wil graag mijn zege opdragen aan mijn zoon Georges en vooral mijn vrouw Sarah. Negen maanden voor gezorgd en deze week… Merci Sarah”, klonk het emotievol.

“Ik voelde mij in het begin goed en kon op een goede manier die kloof uitbouwen. Vanaf halverwege de cross zat ik à bloc. Daarna was het vooral behouden van de voorsprong, dat was al moeilijk genoeg. Ik had verre van de energie die ik wou, maar ik ben tevreden met deze titel.”

Vanthourenhout wordt derde: “Terugkeer was er te veel aan”

Michael Vanthourenhout was na twee minuten eigenlijk al uitgeschakeld voor de titel. “Ik weet niet wat er gebeurde”, gaf hij eerlijk toe. “Wout moest als eerste afstappen en dan volgde een kettingreactie. De fietsen van Eli en ik haakten vervolgens in elkaar. Dat maakte de race meteen heel moeilijk, al is het lastig om zeggen dat ze anders zou geweest zijn. Op zich had ik wel een goede dag, daarom is het zo spijtig dat Wout de wedstrijd zo vroeg kon beslissen.”

De West-Vlaming die tegenwoordig in het Oost-Vlaamse Wetteren woont , werd uiteindelijk derde na een inhaalrace. “Ik wou misschien te snel terugkeren, maar in het begin van de wedstrijd zit alles dicht op elkaar en kan je sneller plaatsjes goed maken. Op het einde was die comeback er te veel aan. Ik ga met een goed gevoel naar het WK in Oostende. Daar vind ik geen parcours voor mij, maar met de conditie zit het uitstekend. Dan weet je maar nooit.”