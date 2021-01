Persoonlijke arts van Paus Franciscus aan complicaties Covid-19 overleden

De persoonlijke arts van Paus Franciscus, Fabrizio Soccorsi, is aan complicaties tengevolge van COVID-19 op 78-jarige leeftijd overleden, zo heeft nieuwszender CNN zondag op gezag van de Vaticaanse krant L’Osservatore Romano gemeld.

De Argentijnse kerkleider koos Soccorsi in 2015 uit als lijfarts. De dokter belandde op 26 december in een ziekenhuis in Rome voor een bestaande oncologische ziekte.

Het is onduidelijk wanneer hij laatst in rechtstreeks contact met de paus is gekomen. Die laatste kondigde aan dat hij volgende week zijn eerste prik zal krijgen.