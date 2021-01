“Harry Styles woedend dat nieuwe relatie uitgelekt is”

Harry Styles zou een onderzoek hebben opgestart om erachter te komen wie het nieuws over zijn relatie met Olivia Wilde (36) heeft gelekt. De 26-jarige zanger is naar verluidt woedend dat het nieuws over zijn romance eerder deze week bekend raakte.

Volgens de Daily Mail zou de voormalig One Direction-zanger zelfs nepverhalen vertellen aan de mensen rond hem om te zien of een van die nieuwtjes de media zouden halen. “Hij zet zijn detectivepet op en zoekt het tot op de bodem uit. Hij zal niet rusten totdat hij erachter komt waar de informatie vandaan gelekt wordt”, vertelt een bron aan Daily Mail.

Begin deze week kwam naar buiten dat Harry en Olivia vorig weekend samen naar de bruiloft van Harry’s manager zijn geweest. Daar stelde Harry haar voor als zijn vriendin. Harry en Olivia werkten onlangs samen aan de film Don’t Worry Darling, die zij regisseert en waarin hij één van de hoofdrollen speelt.