Geen goals en geen zege voor Romelu Lukaku: Inter verspeelt punten in topper tegen Roma

Geen drie punten voor Inter in de clash met AS Roma. De Nerazzurri leken na een comeback op weg naar winst, maar slikten in het slot de gelijkmaker in het Stadio Olimpico: 2-2.

De duels tussen de ex-ploegmaats Romelu Lukaku en Chris Smalling waren bitsig, het leverde de beide voormalige Mancunians reeds voor rust een gele kaart op. Eén keer kwam de Rode Duivel toch uit de greep van Smalling en toen bediende hij met het hoofd zijn maatje Lautaro Martinez, die alleen voor Roma-doelman Pau Lopez koelbloedig afwerkte.

De Argentijnse international stond echter een voetje buitenspel en dus ging het Inter-feestje in het Olimpicostadion niet door. Het had de gelijkmaker geweest, want Inter stond op dat ogenblik al 1-0 in het krijt. Na balverlies van Nicolo Barella was woelwater Jordan Veretout met het leer aan de haal gegaan en hij vond aan de rand van de zestien Lorenzo Pellegrini, die Samir Handanovic vloerde met een afstandsschot dat via de kuit van Alessandro Bastoni tegen de netten belandde. Het openingsdoelpunt had ook aan de overkant kunnen vallen, als Pau Lopez geen wereldsave in huis had gehad op een stevige kopstoot van Lukaku. Verder dan nog wat halve kansen geraakten beide teams in een onderhoudende eerste helft niet.

Inter had zich gaandeweg steeds meer in de wedstrijd geknokt en na 56 minuten kreeg het loon naar werken. Op hoekschop van Marcelo Brozovic kopte Milan Skriniar de gelijkmaker binnen (1-1). De Nerazzurri duwden door en nauwelijks zeven minuten later zorgde Achraf Hakimi met een pareltje in de verste hoek voor de Milanese voorsprong (1-2).

Een zege leek in de maak, totdat Gianluca Mancini in het slot van de wedstrijd alsnog voor de gelijkmaker zorgde.

Na de eerdere verrassende nederlaag bij Sampdoria komt Inter niet verder dan een één op zes en daarmee zien ze de kloof met stadsgenoot en leider AC Milan groeien tot drie punten. Roma volgt met drie punten minder dan Inter op de derde plaats.