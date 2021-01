AUSTRALIAN OPEN. Ysaline Bonaventure neemt eerste horde in kwalificaties

Op het hardcourt in Dubai, waar de kwalificaties bij de vrouwen plaatsvinden vanwege de coronacrisis, versloeg het 13e reekshoofd de Servische Natalija Kostic (WTA 191) in twee sets: 6-3 en 6-3 na 1 uur en 11 minuten.

Haar volgende opponente wordt ofwel de Duitse Antonia Lottner (WTA 179) ofwel de Bulgaarse Elitsa Kostova (WTA 210).

In Dubai doen ook Greet Minnen (WTA 110), Marie Benoit (WTA 237), Lara Salden (WTA 246) en Maryna Zanevska (WTA 252) een gooi naar een plek op de hoofdtabel van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Derde reekshoofd Minnen ontmoet in de eerste ronde van de kwalificaties de Australische Alexandra Bozovic (WTA 454), die een wildcard kreeg. Benoit treft met Seone Mendez (WTA 277) eveneens een Australische met een wildcard. De 21-jarige Salden, die voor het eerst deelneemt aan de kwalificaties voor een grandslamtoernooi, neemt het ook op tegen een Australische wildcardspeelster, Olivia Gadecki (WTA 1032). Zanevska krijgt de Roemeense Laura Ioana Paar (WTA 193) voorgeschoteld.

Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en krijgt een ticket voor een vlucht naar Melbourne. Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) zijn rechtstreeks geplaatst.

De Australian Open werd door de coronacrisis met drie weken uitgesteld en begint op 8 februari. De eerste spelers worden vanaf half januari in Melbourne verwacht. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten ze bij aankomst down under twee weken quarantaine respecteren.