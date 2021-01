Sanne Cant is al twaalf jaar op rij beste Belgische veldrijdster: “BK blijft telkens een beetje spannend”

Het lijkt spelenderwijs, al twaalf keer Belgisch kampioene worden. Maar wat Sanne Cant doet, is gewoonweg historisch. In Meulebeke 2021 was er andermaal weinig concurrentie voor de drievoudige wereldkampioene. “Ik schrok toen ik de zandbak indook.” Lotte Kopecky werd tweede en liet blijken dat ze het WK veldrijden in Oostende wel ziet zitten.

Sanne Cant was uiteraard tevreden na haar twaalfde Belgische titel, tevens haar eerste seizoenszege. “Het was een lastig parcours vandaag”, vertelde Cant na de race. “Ik schrok even bij de start, want na de verkenning is het beginnen dooien. Daardoor was het glad op bepaalde plaatsen. Ook het zand was los, terwijl het tijdens de verkenning nog hard was. Op zich was dit een lange cross, maar ik heb goed ingedeeld. Om Lotte Kopecky had ik weinig zorgen: ze kwam soms dichter maar toen ik achterom keek, was het toch een groot gat. Het hing af van kleine foutjes en mindere passages in het zand toen ze dichterbij kwam.”

Een twaalfde titel is toch straf, beseft Cant. “Het is altijd een beetje spannend om een BK te rijden. Het is ook al lang geleden dat ik nog eens een merkentrui aanhad, dat was weer wat winnen in de camper. Ik ben toch blij dat ik weer de tricolore kan dragen. Het WK in Oostende? Dat is in eigen land, maar zonder supporters spijtig genoeg. Mijn eerste WK-medaille was voor eigen volk, één van mijn mooiste herinneringen uit mijn carrière. Dat wil ik, ook zonder die fans, opnieuw meemaken. Ik zal dus het beste van mezelf moeten geven.”

Kopecky twijfelt over WK

Kopecky werd tweede, maar kon Cant niet van de titel houden. “Het ging redelijk goed en ik kon het tempo aanhouden. Maar de turbo sloeg niet aan. Toen ik dichter bij Cant sloop, kende ik een slechte passage door het zand en werd het gat te groot. Ik wou gewoon goed starten, maar Sanne maakt meteen een gat. Daarna bleef het status quo, denk ik.” Quod WK in Oostende? “Ik ben zeker niet in topvorm, dat is voor dit olympisch jaar niet de bedoeling. Ik piek naar de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen in het voorjaar. Ik ben beschikbaar voor het WK, dat wel. En ik zou zeker ook graag willen. Maar we staan voor een belangrijk jaar, met de koppelkoers op de Olympische Spelen als absoluut hoogtepunt.”