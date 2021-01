Wout van Aert: “Ik ben een goeie slaper en Georges gelukkig ook”

“Het gaat héél goed met Georges. Hij is voorlopig braaf. Alles wat hij nu al moet kunnen doet hij goed. Hij slaapt goed en hij eet goed. Ik ben een goeie slaper en ik gelukkig heb ik dat doorgegeven aan Georges. Ik heb zelf genoeg geslapen, voor de mama is het lastiger. Dat is logisch. Ik heb er voorlopig geen last van.”

Ik heb al mijn geplande trainingen deze week kunnen afwerken. Zonder de geboorte zou ik meer hebben getraind, maar het was de bedoeling om een rustige week te hebben. Ik ben honderd procent gefocust, al was het wel een apart gevoel om naar hier te vertrekken. Ik heb er minder naartoe geleefd dan naar andere kampioenschappen, maar nu ik hier ben wil ik uiteraard echt wel winnen. Ik heb een zegegebaar voor Georges in gedachten maar eerst nog winnen.”

“Het is een heel ander parcours dan de normale cross hier en daar ben ik wel blij om. Het is toch wel lastiger. Met de vorst van de afgelopen nachten ligt het goed berijdbaar, maar bovenop is het toch serieus aan het schuiven. Ook de zone met de heuvels wordt steeds vettiger, dus ik verwacht dat het nog wel een stuk slechter zal zijn tegen dat de wedstrijd begint. Michael Vanthourenhout lijkt mijn belangrijkste concurrent. Hij is héél goed uit de kerstperiode gekomen. Maar het is ook afwachten hoe goed Iserbyt zal zijn.”