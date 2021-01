DAKAR. Brabec wint zevende etappe bij motorrijders, Al Rajhi triomfeert in bij wagens

De Amerikaan Ricky Brabec (Honda) heeft in de Dakar het eerste deel van de marathonetappe bij de motoren gewonnen. Brabec hield teamgenoot José Ignacio Cornejo Florimo (Honda), op 2:07, af in de zevende rit. De Chileen wordt de nieuwe leider en heeft in de stand 1 seconde voorsprong op Toby Price (KTM).

Van de 101 motards die vorige week in Jeddah over het startpodium reden, waren er na de rustdag van zaterdag nog 78 in koers. Price reed tot aan 272 km aan de leiding, waarna titelverdediger Ricky Brabec overnam. In het ultieme slot van de etappe glipte José Ignacio Cornejo Florimo, na een indrukwekkende inhaalrace, naar de tweede plaats op 2:07 van Brabec. Hij was op zijn beurt 2:58 sneller dan Price, die uiteindelijk als zevende eindigde.

In de stand heeft José Ignacio Cornejo Florimo één seconde voorsprong op Toby Price. Sam Sunderland (KTM) is opgeschoven naar de derde plaats, op 2:11 van de leider. Met de top acht binnen het kwartier blijft het bij de motoren een open en onvoorspelbare wedstrijd.

De Belgische motard Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg. Na 242 km passeerde hij als 60e.

Al Rajhi triomfeert bij wagens

Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) heeft zondag in de Dakar het eerste deel van de marathonetappe bij de wagens gewonnen. Voor de rijder uit Saoedi-Arabië is het, na etappewinst in 2015 in Chili, zijn tweede dagzege ooit in de Dakar, zijn eerste in eigen land. Al Rajhi was 48 seconden sneller dan leider Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Works Buggy) en 1:15 sneller dan Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Buggy), die als derde eindigde. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) finishte als vierde en verloor 2 minuten op leider Peterhansel, die intussen een bonus van 7:53 heeft op de Qatarees.

Carlos Sainz was de snelste starter en had na 22 km de scherpste tijd achter zijn naam. Peterhansel volgde daar als vierde, op 1:17 van zijn Spaanse teamgenoot. Na 63 km nam Peterhansel de leiding over. De Fransman leek op zijn eerste etappezege in deze Dakar af te stevenen, tot Al Rajhi op 50 km van de finish de leiding overnam. Al Rajhi hield stand tot de meet en won na zes jaar zijn tweede etappe in de Dakar.

Stéphane Peterhansel eindigde als tweede en ging zijn teamgenoot Carlos Sainz vooraf. De Spanjaard werd derde. In de stand loopt de Fransman twee volle minuten uit op Nasser Al-Attiyah, die op de vierde plaats eindigde. Jakub Przygonski (Toyota Hilux) blijft zeer constant in deze Dakar. De Pool eindigde als vijfde en blijft vierde in de stand.

© ISOPIX

Sotnikov mag vijfde keer vieren bij vrachtwagens

De Rus Dmitry Sotnikov en zijn Kamaz-team blijven de 43e Dakar bij de vrachtwagens domineren. Sotnikov won zondag al voor de vijfde keer een etappe en zorgde samen met zijn teamgenoten Mardeev en Shibalov voor opnieuw een volledig Kamaz-podium. In de stand vergroot Sotnikov zijn voorsprong op eerste achtervolger Shibalov tot 45:56. Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van der Vaet (Renault) verloren veel tijd en zijn nog onderweg.

Ook zondag stond er geen maat op het Kamaz-team dat na de opgave van Viazovich (Maz) geen concurrentie meer lijkt te hebben. Mardeev nam het initiatief en was na 22 km de snelste, waarna Shibalov overnam en de leiding behield tot Sotnikov na 242 km het laken eens te meer naar zich toe trok. Kamaz nam in de rituitslag het volledige podium voor zijn rekening en doet dat ook in de stand. Sotnikov heeft nu al 45:56 voorsprong op Shibalov. Mardeev volgt als derde op 1:05.06.

Minder goed verging het Pascal De Baar, Stefan Slootjes en Jan Van der Vaet. Het trio kwam aan km 200 in de problemen en verloor anderhalf uur. Tijdens de marathonetappe mag er, behalve de rijders, niemand anders aan de vrachtwagen werken. Dat is trouwens voor alle categorieën van toepassing.