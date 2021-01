In Meulebeke wordt vanmiddag het Belgisch kampioenschap veldrijden gereden. Bij de vrouwen pakte topfavoriete Sanne Cant haar twaalfde (!) Belgische titel op een rij. Bij de mannen is kersverse papa Wout van Aert de te kloppen man. Maakt hij zijn favorietenstatus waar? Of gaat iemand anders met de Belgische driekleur aan de haal? Volg het hier live.