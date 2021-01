Basket Vlaanderen hakt knoop door: geen amateurbasketbal meer dit seizoen

Basketbal Vlaanderen besliste dat de seniorcompetities en de competities voor alle jeugdcategorieën vanaf U14 niet meer zullen hervatten in seizoen 2020-2021. Dit naar aanleiding van de aanhoudende maatregelen om het Covid-19 virus tegen te gaan. In samenspraak met AWBB, de Waalse basketbalfederatie, worden ook de nationale reeksen bij de mannen (Top Division Men) stopgezet. “Het stopzetten van de competitie betekent echter niet dat er geen basketbalaanbod meer zal zijn voor onze jeugdspelers en seniors van zodra dit terug mogelijk is”, benadrukt secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen, Koen Umans.

“De evolutie van de pandemie is van die aard dat een snelle heropstart van de competities zeer moeilijk wordt. Versoepeling van de maatregelen voor indoorsporten kunnen slechts op (iets) langere termijn volgen, wat maakt dat we een normaal en correct verloop van de competities met voldoende wedstrijden niet in het vooruitzicht kunnen stellen,” verklaart Umans. “Het Bestuursorgaan van Basketbal Vlaanderen besliste daarom om haar seniorcompetities en de jeugdcompetities in de categorieën U14 tot en met U21 definitief stop te zetten.”

Toch nog een basketbalaanbod

De professionele competities, de EuroMillions League bij de mannen en Top Division Women bij de vrouwen, gaan wel gewoon verder. En ook de jeugdcategorieën t.e.m. U12 kunnen blijven basketballen.

“De competities voor de jongste jeugdcategorieën (U8 tot U12) blijven doorgaan. Het is essentieel dat jongeren kunnen blijven sporten, ook als uitlaatklep in deze moeilijke tijden,” gaat Umans verder. In een latere fase hopen we dat er vriendschappelijke wedstrijden en tornooien voor de oudere jeugdcategorieën en seniors opgezet kunnen worden.“

Dat de competitie in zijn huidige vorm stopgezet wordt, wil dus niet zeggen dat er geen basketbal meer zal georganiseerd worden voor jongeren en volwassenen. “De komende dagen en weken zullen we in overleg treden met de clubs om deze te versterken in de toekomstige werking. We zullen verhoogd inzetten op de ontwikkeling van outdoor 3X3 basketbal, de promotie van de basketbalsport en de digitalisering van opleidingen voor spelers, trainers, scheidsrechters en clubverantwoordelijken verder zetten. Van zodra de maatregelen versoepeld worden, zullen we in samenspraak met onze clubs alles in het werk stellen om trainingen en recreatieve competitievormen op te starten. 3x3 basketbal vormt daarbij één van de mogelijke pistes, maar ook minireeksen bij jeugd en seniors zouden een mogelijk alternatief kunnen zijn.