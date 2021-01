Thibaut Courtois boos op La Liga: “We zijn geen poppen”

Vanwege de hevige sneeuwval in Spanje was het afreizen naar Pamplona geen sinecure voor de Koninklijke. Het team van Real Madrid zat vrijdag meer dan vier uur vast op een vliegtuig vooraleer het toestel kon opstijgen. Het 0-0 gelijkspel op het besneeuwde veld voedde de frustraties nog meer bij de troepen van Zidane.

Net als zijn coach vond ook Courtois dat de partij uitgesteld had moeten worden, ze keken daarvoor beiden in de richting van La Liga. “Ik wil de mensen van Osasuna bedanken om het veld speelklaar te maken, maar eigenlijk was dit niet oké”, zei de Bilzenaar na afloop volgens verschillende media.

“Het is jammer wat La Liga heeft gedaan. Natuurlijk was het mogelijk om te spelen, maar de omstandigheden waren gewoon vreselijk. Met ons vliegtuig stonden we op een bevroren startbaan, en nu kunnen we niet terugkeren. Donderdag moeten we al opnieuw spelen. We zijn mensen, maar nu worden we gebruikt voor een show. Als we niet naar Pamplona afgereisd waren, hadden we drie punten verloren. Maar ik denk niet dat het veilig was om te reizen. We zijn geen poppen die altijd maar moeten spelen.” (belga)