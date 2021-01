Vinz (8) is ondertussen terug thuis in Hasselt. — © Sven Dillen

Hasselt

In Hasselt is een stroom van verontwaardiging ontstaan nadat een buur de politie belde om hen te waarschuwen voor een samenscholing voor het huis van Vinz Postelmans (8). Daar had een vijftiental klasgenootjes van de jongen postgevat om Vinz een warme thuiskomst te wensen na de zoveelste behandeling voor zijn botkanker.