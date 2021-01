André Rieu overweegt verkoop van zijn kostbaarste bezit om personeel te redden

Net als vele muzikanten zit ook Nederlands bekendste violist en orkestleider André Rieu (71) thuis te wachten op betere tijden zonder het coronavirus. Daar heeft hij het mentaal moeilijk mee. Bovendien maakt hij zich zorgen over het voortbestaan van zijn levenswerk: zijn vermaarde Johan Strauss Orchestra.

Nu hij niet op de bühne kan staan, komt er maar weinig geld binnen. En dat begint hij stilaan te voelen. Dat zijn orkest – dat hij in 1987 opgericht heeft – zou verdwijnen en hij mensen moet ontslaan, wil hij koste wat kost vermijden. Dat vertelt hij bij de Nederlandse regionale radiozender L1. “Als Covid nog blijft en de steun houdt op, ja dat kan ik ook niet betalen. Dan verkoop ik mijn Stradivarius.” En dat wil wel wat zeggen. De 400 jaar oude viool is immers miljoenen waard en wijkt amper van zijn zijde.

Het orkest treedt wereldwijd op, met tachtig tot 150 muzikanten op het podium. Normaal had Rieu op 10 januari in het Antwerpse Sportpaleis moeten staan, maar dat is om gekende redenen uitgesteld naar 9 januari 2021. Zijn eerste optreden voorlopig zou zijn traditionele concert op 1 juli op het Maastrichtse Vrijthof moeten zijn. (eadp)