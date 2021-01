Wout van Aert krijgt versterking in Ronde van Vlaanderen: Tom Dumoulin zal voor het eerst sinds 2012 meerijden

Tom Dumoulin zal dit voorjaar een heel ander wedstrijdprogramma afwerken dan we van hem gewend zijn. De Nederlander zal voor het eerst sinds 2012 deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen en ook de E3 Saxo Bank Classic staat op zijn voorlopig wedstrijdprogramma, meldt Wielerflits. Goed nieuws voor Wout van Aert, die er zo bij Jumbo-Visma een heel sterke pion bijkrijgt in zijn jacht op een eerste zege in Vlaanderens Mooiste.