Eupense invaller Smail Prevljak duwt met twee goals Cercle Brugge nog dieper in de miserie

Cercle Brugge blijft volharden in de boosheid. Het liet nog maar eens een voorsprong ontsnappen en ziet de situatie alleen maar dramatischer worden na een 3 op 30. Cercle blijft minstens nog tot woensdag voorlaatste en het is maar de vraag of de Engelsman Paul Clement dit nog recht krijgt. De Spanjaard Benat zal wel goed slapen. Hij deed een gouden ingreep met de inbreng van de Bosnische spits Smail Prevljak die met twee goals de match helemaal deed kantelen.