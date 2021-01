Geen quarantaine bij grensoverschrijdend leerlingenverkeer

Leerlingen die in het buitenland wonen en zich regelmatig over de grens verplaatsen moeten niet bij elke grensovergang in quarantaine en moeten zich niet telkens opnieuw laten testen als ze naar ons land komen of naar hun land terugkeren. Dat heeft de interministeriële conferentie Volksgezondheid bekendgemaakt.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is blij dat er duidelijkheid is voor deze leerlingen. “Tot nu toe werden de regels anders geïnterpreteerd in verschillende gemeenten. Nederlandse kinderen die in Vlaanderen school lopen of bijvoorbeeld schipperskinderen dreigden de dupe te worden. Terwijl kinderen juist het minste risico lopen, veel minder dan bijvoorbeeld grensarbeiders.” Dezelfde uitzondering geldt voor het schoolpersoneel.

Studenten die zich slechts uitzonderlijk verplaatsen -zoals buitenlandse leerlingen en studenten die in ons land op kot zitten en langer dan 48 uur in ons land blijven- moeten wel de gewone regels in verband met quarantaine en testen volgen.