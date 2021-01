Zulte Waregem wint met 1-0 van Moeskroen na een vroege goal van Jelle Vossen. Zo, daarmee is eigenlijk alles gezegd. Echt goed voetbal kregen we immers niet te zien. Maar dat zal Essevee worst wezen, want dankzij de zege telt het nu 10 punten meer dan de rode lantaarn.