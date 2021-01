In België staat het nationale kampioenschap wielrennen pas zondag op het programma, maar in Tsjechië gingen de heren elite er zaterdag al stevig tegenaan. In het geval van Adam Toupalik mag je dat zelfs letterlijk nemen. De 24-jarige renner, die momenteel Tsjechisch kampioen op de weg is, kwam ten val na een sprong over een reeks boomstammen en brak daarbij zijn voorwiel.