Spelers Engelse zesdeklasser zetten kleedkamer op stelten na verrassende zege in FA Cup

Groot feest bij Chorley FC, een club die uitkomt in de Engelse zesde klasse. The Magpies wonnen zaterdag verrassend met 2-0 van tweedeklasser Derby County in de derde ronde van de FA Cup. Reden genoeg om een klein feestje te bouwen in hun kleedkamer: dat deden de spelers door luidkeels het liedje ‘Someone Like You’ van Adele te zingen. Derby moest door een corona-uitbraak met een zwaar gehavend elftal spelen, maar hun bescheiden tegenstanders maalden daar duidelijk niet om.