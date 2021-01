Er is een vaccinatiebarometer in de maak die minstens wekelijks meegeeft hoeveel Belgen al een vaccin hebben laten zetten. “Dat kan een motivatie zijn voor anderen om zich ook te laten vaccineren”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). Ondertussen moeten we de vingers kruisen dat er geen derde golf uitbreekt, want die zou de vaccinatiecampagne fors onder druk kunnen zetten.