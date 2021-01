Vaccinatie Zonhovense woonzorgcentra vanaf dinsdag 19 januari. Evenementenhal kandidaat-vaccinatiecentrum

De vaccinatie van de bewoners van woonzorgcentra en daaraan gekoppelde serviceflats in Zonhoven start op dinsdag 19 januari. Zonhoven stelt zich als gemeente kandidaat om de evenementenhal als vaccinatiecentrum in te richten.

Vanaf 19 januari worden de bewoners van H. Catharina en de serviceflats ‘Het Pand’ gevaccineerd. De vaccinatie in het WZC ‘Het Dorpsvelt’ is voorzien vanaf 27 januari. Ook alle medewerkers van die centra worden tegelijk gevaccineerd. Burgemeester Johny De Raeve (Open Vld): “Het is goed dat er nu perspectief is en dat ook het personeel meteen mee gevaccineerd kan worden. Dit betekent dat deze maand het zorgpersoneel dat in de frontlinie staat tegen het virus een prik kan krijgen.”

Zonhoven heeft intussen ook de evenementenhal als kandidaat vaccinatiecentrum naar voor geschoven om de bevolking te vaccineren. “In onze eerstelijnszone, waarin we met buurgemeenten het beleid op elkaar afstemmen, stelde de gemeente voor om de gemeentelijke evenementenhal hiervoor aan te wenden,” aldus de burgemeester. “Definitief is die beslissing nog niet, maar wij staan wel klaar. We verwachten volgende week een beslissing én richtlijnen van de Vlaamse regering.”