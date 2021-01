Leger moet ingesneeuwde Spanjaarden bevrijden, lawines op komst in Corsica

Grote delen van Spanje worden geteisterd door sneeuwval. Storm Filomena zorgt onder meer in en rond Madrid voor heel wat chaos. Het zou gaan om de hevigste sneeuwval in veertig jaar, en ook morgen wordt er nog een extra pak verwacht. In Corsica waarschuwen de veiligheidsdiensten ondertussen voor lawines.

Spaanse militairen worden ingezet om automobilisten bij te staan die vastzitten in de sneeuw. Vooral rond de hoofdstad Madrid zijn heel wat Spanjaarden maar ook buitenlanders door het winterse noodweer gestrand. De internationale luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas blijft zaterdag gesloten en de spoorwegen hebben alle treinverbindingen van en naar Madrid gestaakt, melden Spaanse media.

LEES OOK. Luchthaven van Madrid gesloten door hevige sneeuw, Hazard en Courtois uren vast in vliegtuig

Tot -10 graden

Door de sneeuw is het verkeer op bijna 400 wegen verstoord. Het Agentschap voor Veiligheid en Hulpdiensten van de regio Madrid zei de hele nacht gewerkt te hebben om gestrande automobilisten te helpen. Zo’n 1.000 voertuigen werden bevrijd. Het agentschap roept bestuurders die nog vastzitten op om geduld te hebben.

In de hoofdstad zelf rijden de bussen en vuilniswagens niet meer en de gemeente heeft mensen opgeroepen thuis te blijven. Maar de sneeuwval en temperaturen vaak ver onder nul treffen vrijwel heel het land. In 45 van de 50 provincies van het land heerst dit weekend bitter koud winterweer, zelfs in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta aan Middellandse Zeekust. De kou is nog lang niet over, want meteorologen voorzien een week met vaak temperaturen tot -10 graden.

LEES OOK. Waarom het in Spanje sneeuwt en tot -35,8 graden is, en het weer bij ons normaal blijft: “Het is meer dan olé olé, costa’s en goed weer”

In gebieden die hoger liggen dan 600 meter valt vaak meer dan 20 centimeter sneeuw door de sneeuwstorm Filomena. In de plaats Vega de Lourdes in het noorden van Spanje werd afgelopen week de laagste temperatuur ooit in het land gemeten. Het kwik daalde er tot -35,6 graden, meldt de meteorologische dienst van de provincie Léon.

Lawines

De Franse weerdienst Météo-France waarschuwt zaterdag dan weer voor lawines op het eiland Corsica. Ook daar is de voorbije dagen heel wat sneeuw gevallen. Maar die begint te dooien en dat zou tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

In de twee Corsicaanse departementen geldt tussen zaterdag 16 uur en zondag 16 uur een alarmcode oranje voor lawines. Er is regen op komst en die zal “snel de dikke pakken sneeuw destabiliseren”, aldus Météo-France.