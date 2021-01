Michel Vlap (23) is zonet met de B-ploeg van Anderlecht aan de oefenmatch tegen Lierse begonnen. De spelverdeler staat in de basis tussen een resem jonkies. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat hij morgen bij de A-ploeg speelminuten krijgt tegen OH Leuven. Misschien als hij op het Lisp een dijk van een eerste helft speelt? Of is het einde van Vlap bij RSCA in zicht?