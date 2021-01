Westerlo versterkt zich met Zwitserse belofteninternational en Franse aanvaller

VC Westerlo uit de 1B Pro League heeft zijn eerste wintertransfers van het seizoen afgerond. De club uit de Kempen versterkt zich met de Zwitserse belofteninternational Léo Seydoux, die overkomt van Young Boys. In Westerlo ondertekende de 22-jarige rechtsachter een contract voor 3,5 seizoenen. Niet veel later rondde de club ook de komst van linkerwinger Ange-Freddy Plumain af. De 25-jarige Fransman komt over van het Turkse Samsunspor, zo maakte de club zaterdag bekend.