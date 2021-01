Eindhoven

Twee agenten zijn vrijdag in Eindhoven mishandeld door winkelpersoneel zonder mondkapjes. Toen een agent de winkeleigenaar wilde aanhouden, werd hij in een wurggreep genomen.

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven is zeer verontwaardigd over de toedracht van dit incident. “Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden.”