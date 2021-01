De situatie aan het Capitool op woensdag was veel ernstiger dan eerst gedacht. De politie vond ter plaatse een truck volgestouwd met wapens en bommen. En een man met jachtgeweer dook op aan het Capitool “om speaker of the house Nancy Pelosi neer te knallen”. Voor de inauguratie van Joe Biden op 20 januari worden de veiligheidsmaatregelen gevoelig opgedreven.