Een gezin gaat naar de testlocatie in Bergschenhoek. In de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland verspreidt de extra besmettelijke Britse variant van het coronavirus zich rond een basisschool in het dorp. Binnen een paar weken zijn dertig besmettingen vastgesteld. — © HH/ANP

Geleen

De gemuteerde Britse variant van het coronavirus is voor het eerst ook in Limburg opgedoken. De veel besmettelijkere virusvariant werd gevonden bij een cluster van drie mensen in Geleen. De besmetting werd ontdekt via een steekproef bij mensen die recent niet in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest. En dat is geen goed nieuws.