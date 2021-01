Meghan Markle vergooit kansen op Brits paspoort

Het ziet ernaar uit dat Meghan Markle zich nooit Brits staatsburger zal mogen noemen. De hertogin van Sussex en echtgenote van prins Harry voldoet namelijk niet aan de strikte voorwaarden om een aanvraag in te dienen. Dat schrijft de Britse krant The Daily Mail.

Om in aanmerking te komen voor een aanvraag, eist het Brits Home Office een driejarig verblijf in het Verenigd Koninkrijk. In die periode mogen maximaal 270 dagen in het buitenland worden doorgebracht, waarvan maximaal negentig in het jaar dat aan de aanvraag vooraf gaat.

Voor Markle ging de klok in november 2017 in, toen ze zich verloofde met prins Harry en zich in Londen vestigde. Ze kreeg toen ook een permanente verblijfsvergunning. Destijds bevestigde Kensington Palace dat Meghan Markle zeker van plan was de Britse nationaliteit aan te vragen, maar de normale procedure zou bewandelen. Maar toen besloten Meghan en Harry dat hun toekomst niet binnen het koningshuis, maar in Amerika ligt.

“Gemiste kans”

Het stel maakte op 8 januari vorig jaar bekend een andere lotsbestemming te wensen. Voor Markle stopte daarmee ook het aftellen naar een Brits paspoort, omdat ze eerste enkele maanden in Canada verbleef en daarna met Harry en zoontje Archie naar Californië verhuisde. Ze voldeed daarmee niet meer aan de verblijfseisen. Als het paar wel in Engeland was gebleven, had Markle afgelopen november de procedure in gang kunnen zetten.

The Daily Mail noemt het een “gemiste kans” voor Meghan Markle, maar gezien haar moeizame verhouding met Groot-Brittannië is het maar zeer de vraag of de hertogin van Sussex dit ook zo ervaart.