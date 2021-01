Kaat Bollen is niet langer psycholoog. Eerder had de Psychologencommissie haar al veroordeeld wegens ‘te sexy’, maar nu ze ook in beroep een waarschuwing heeft gekregen, kiest ze voor de vlucht vooruit. “Als het uiten van mijn vrouwelijkheid op sociale media indruist tegen de waardigheid van de titel van psycholoog, dan geef ik die titel liever op.”