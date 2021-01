Premier League grijpt in na zoveelste corona-uitbraak: strengere coronaregels om stopzetting competitie te voorkomen

De Premier League heeft strengere richtlijnen uitgevaardigd voor haar clubs in een poging om de verspreiding van Covid-19 te verminderen. Ze dreigt met actie tegen spelers die de regels overtreden. Spelers krijgen een verbod opgelegd om truitjes te wisselen na een wedstrijd en ze krijgen ook een waarschuwing dat knuffelen op het veld kan leiden tot een coronabesmetting. Vieren in groep na een goal is vanaf nu dus ook in Engeland een no go.