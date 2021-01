Wolverhampton heeft de scalp van Crystal Palace gepakt in de derde ronde van de FA Cup. De Wolves, waar een sterke Leander Dendoncker opnieuw in de basis stond na zijn blessure, wonnen met 1-0 tegen Palace . Michy Batshuayi en Christian Benteke stonden samen in de spits aan de aftrap, maar konden zich niet echt tonen.