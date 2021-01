Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Tegen september is het rijk van de vrijheid terug in zicht.” — © BELGA

Brussel

Tegen september zou de vaccinatiecampagne achter de rug moeten zijn. Alles hangt af van de levering van de vaccins en van de bereidwilligheid van de mensen om zich te laten vaccineren.

Of we nog voor september kunnen genieten van “het rijk van de vrijheid”, is nog niet duidelijk.