Zuhal Demir: "Geen probleemwolf bij Limburgse wolvenroedel"

Bij de Limburgse wolvenroedel zit geen probleemwolf. Dat blijkt uit een wolvenprotocol dat Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir vandaag goedkeurde. Met dat protocol bereidt ze zich voor op de toekomst. Ze heeft zo argumenten in handen om probleemwolven indien nodig te verwijderen. Maar dat is vandaag dus niet aan de orde. Want wat de Limburgse wolven vandaag vertonen, is gewoon natuurlijk gedrag. Dat leert de expertise uit andere wolvenlanden. Het wordt anders als ze mensen benaderen of meermaals goed beschermd vee aanvallen.