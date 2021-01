Vaccinatie bij Sint-Jozef in Pelt van start

Het tempo van de vaccinaties wordt dus opgetrokken. Het ziekenhuispersoneel en de huisartsen krijgen het vaccin volgende maand, in februari. De vijfenzestigplussers komen al in maart aan de beurt. In april is het aan de mensen met een essentieel beroep. En vanaf juni volgt dus de grote groep van gezonde mensen. Dat wil zeggen iedereen ouder dan 18.

Na de eerste prik gisteren, komt ook in onze provincie de vaccinatiecampagne op gang. In het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Pelt hebben - naast de 170 bewoners - ook al 35 personeelsleden vandaag al hun vaccin gekregen. Omdat verpleegkundigen meer dan 5 dosissen uit een flacon van het Pfizer-vaccin kunnen halen, zijn er vaccins op overschot. En die gaan onmiddellijk naar de eigen medewerkers. De rest van het rusthuispersoneel in Pelt zal in de week van 18 januari gevaccineerd worden.