Vaccinatiebereidheid groot nu tegen het einde van de zomer iedereen ingeënt kan zijn

U en ik komen vroeger aan de beurt voor een vaccin. De regering wil al in juni beginnen met de vaccinatie van de brede, gezonde laag van de bevolking. Tegen het einde van de zomer zou de massavaccinatie afgerond moeten zijn. Het voornemen is tegen september 70 procent van de bevolking in te enten. Dat is de drempel om groepsimmuniteit te bereiken en zo het dodelijke coronavirus klein te krijgen. 60 procent van de Belgen is bereid om zich te laten vaccineren. Maar de groep twijfelaars neemt af door de positieve berichten van de laatste dagen over de vaccinatie. Wij vroegen het aan de Limburger op de straat, en voor de overgrote meerderheid is er geen twijfel mogelijk. De vaccinatiebereidheid is heel groot.