Besmettingen bij terugkerende Oosteuropese bouwvakkers dreigen bouwsector zuur op te breken

De eerste werkweek na de kerstvakantie ziet er op. Twintig procent vertraging liepen de Limburgse bouwwerven op door buitenlandse bouwvakkers die bij hun terugkeer in quarantaine moesten. Het is niet zo erg dat er werven moesten worden stilgelegd. Als dat het geval was, dan kwam dat door het slechte weer. De Confederatie van de Bouwsector vraagt de overheid om begrip als bepaalde termijnen bij overheidsopdrachten niet gehaald worden.