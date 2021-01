Beschuldigde moordproces rijdt zichzelf vast met nieuwe verklaringen:“Ze moest naar hier komen voor de seks”

Op zijn eerste procesdag heeft John Vandoolaeghe (31) vooral zichzelf vastgereden door af te komen met nieuwe verklaringen. Voorzitter Antoon Boyen kon zijn misprijzen niet wegsteken met de plotse uitleg dat hij de Vietnamese Nguyen Thi Xuan (28) hierheen lokte “omdat hij seks wou”. Hij drong de beschuldigde helemaal in het nauw door gretig te citeren uit hun vele seksberichten. Helemaal erg werd het toen Vandoolaeghe zijn ex in de zaal de schuld gaf voor het vreemdgaan.