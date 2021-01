“Ik klaar niet, maar het was geen topjaar”, zegt verkoper van tweedehandsbestelwagens Nicolas Tavernier. — © Dirk Vertommen

De autoverkoop in ons land is gecrasht in 2020. Maar de verkoop van tweedehandsbestelwagens hield wel stand en steeg zelfs licht. “De onlineverkoop draaide als nooit tevoren, de pakjesdiensten konden amper volgen en smeekten om extra koeriers. Dus kochten velen zich snel een occasiecamionette en gingen pakjes ronddragen”, zegt Filip Rylant van Traxio.