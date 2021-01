Dylan Teuns gaat opnieuw voor combo Ronde van Vlaanderen - Ardennenklassiekers: “Allerlaatste kans op Olympische Spelen”

“De combinatie Ronde van Vlaanderen met Luik-Bastenaken-Luik is me vorig jaar goed bevallen. Vandaar dat ik opnieuw voor zo’n programma ga”, zei Dylan Teuns vrijdagmiddag tijdens een Zoom Meeting op de vooravond van het trainingskamp van zijn werkgever Bahrain Victorious die op 16 januari in Altea begint. De Limburger is ondertussen alweer twee maanden aan het trainen en hunkert naar de competitie.