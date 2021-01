De Boekerij Riemst verwent lezers met unieke bibtas

Zo zag de bib in Riemst haar jaarlijkse verwendag in het water vallen. Daarom besloten ze om iets extra te doen voor hun trouwe lezers en hen een hart onder de riem te steken in deze toch wel bijzondere tijden door hen een stijlvolle bibtas te schenken. Een leuk cadeau en een stevig exemplaar dat heel wat leesvoer kan vervoeren. Bovendien zet de bib zo ook in op duurzaamheid, want deze toffe tas is herbruikbaar.Het ontwerp - zowel de teksten als de lay-out - is een eigen creatie waar het bibpersoneel heel trots op is, aldus bibliothecaris Monique Lenaerts.De tassen zijn bedoeld voor de volwassen lezers met een geldig en betalend abonnement. Wil je ook graag zo’n uniek exemplaar? Haast je dan tijdens de openingsuren naar de balie van de bib en vraag naar jouw bibtas.