Limburgse speurders vinden verborgen rijkdom van ‘onvermogende’ criminelen

Een miljoen euro misdaadgeld, luxewagens, peperdure horloges en zelfs een villa in de Dominicaanse Republiek. Dat is het voorlopige resultaat van een pilootproject in Limburg waarbij speurders met succes op zoek gaan naar het verstopte vermogen van criminelen.

LEES OOK. Pilootproject slaat aan: “We raken de crimineel waar het echt pijn doet, in zijn portemonnee”

De politie kan na lang speurwerk een cannabisteler klissen. In zijn huis vinden ze 800 wietplanten. De onderzoeksrechter laat de man aanhouden in afwachting van het onderzoek. Daaruit blijkt dat hij honderdduizenden euro’s aan de drugshandel verdiende. Bij de behandeling van zijn zaak is de correctionele rechter niet mals: een verbeurdverklaring en penale boetes voor in totaal een half miljoen euro. Maar de veroordeelde anticipeert op een mogelijke veroordeling. Nog voor de uitspraak versluist de man zijn hele vermogen naar het buitenland. Hij doet afstand van een erfenis en haalt zijn bankrekeningen leeg. Officieel heeft hij geen duit.

Het Dominicaanse domein heeft een waarde van 350.000 euro. — © Gabriel Rodes

Uit de nationale cijfers blijkt dat in 2020 in 3.870 dossiers een verbeurdverklaring van goederen werd uitgesproken, goed voor een waarde van 169,7 miljoen euro. De rechtbanken spraken ook bijna 200.000 boetes uit, voor een totaalbedrag van 325,8 miljoen euro. Maar van beide sommen werd in realiteit slechts respectievelijk 33 miljoen en 194,5 miljoen gevorderd. De overheid ziet met andere woorden een aanzienlijk deel niet terug van het bedrag dat rechtbanken als straf opleggen. Veroordeelde criminelen die hun kapitaal verstoppen en zo ontsnappen aan boetes en verbeurdverklaringen, het is in ons land schering en inslag.

LEES OOK. Minister Vincent Van Peteghem (CD&V) wil Limburgse aanpak vermorgensonderzoek voor rest van het land

Een wet uit 2014 moest daar verandering in brengen. Gerecht en politie krijgen dat jaar een instrument om op relatief snelle termijn en zonder langs de rechtbank te passeren, op zoek te gaan naar het verborgen vermogen van veroordeelden: het strafuitvoeringsonderzoek of SUO. Daarmee kunnen ze het vermogen opsporen, identificeren en inbeslagnemen. Speurders verzamelen inlichtingen van de veroordeelden en hun derden en maken gebruik van klassieke methodes als huiszoekingen, verhoren en bijvoorbeeld het opvragen van bankgegevens. Ze hanteren ook specifieke technieken als observatie of telefoontaps. Wordt er vermogen gevonden, gaan ze over tot een (gedeeltelijke) inning van de penale boete of verbeurdverklaring en sluiten ze het strafuitvoeringsonderzoek af.

De Belgische parketten gaan met deze wet op verschillende manieren aan de slag, maar stoten daarbij op heel wat problemen en beperkingen. Lijvige rechtbankdossiers belanden in een vergeethoek op het kantoor van de fiscus, die bovendien beperkte juridische mogelijkheden heeft om boetes en verbeurdverklaringen te innen. De verwerking van de gegevens is monnikenwerk, mede door een gebrekkige digitalisering; een kleine fout kan hele dossiers blokkeren. Heel wat gegevens blijven ergens in de informatiestroom steken of worden gewoon niet doorgespeeld. En dan is er nog het nijpende kort aan personeel. Dit alles maakt dat de criminelen en hun geld buiten schot blijven. Of ze krijgen een afbetalingsplan voorgeschoteld dat peanuts is in vergelijking met hun rijkdom.

Crimineel krijgt 250 jaar om 300.000 euro terug te betalen

In Limburg proberen ze daar nu al sinds 2017 iets aan te doen. Verbouwereerd na de lezing van een audit van het Rekenhof over de dramatisch lage inningen van verschuldigde boetes, lanceerden ze een pilootproject. Het parket van Limburg, de griffie van de rechtbank Limburg, het zogenaamde pluk-team van de federale gerechtelijke politie (fgp) Limburg en de afdeling Inning en Vordering (NFI) van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën sloegen de handen in elkaar om iedereen op dezelfde golflengte te krijgen en een plan van aanpak te ontwikkelen. Met succes. Samen recupereerden ze nu al meer dan 1 miljoen euro aan achterstallige geldboetes, verbeurdverklaringen en gerechtskosten. Inkomsten die de fiscus zonder dit project nooit zou hebben gezien.

Maar dat is niet het enige waarmee de speurders de staatskas spijzen. Zo kunnen ze na afronding van sommige onderzoeken een strenger afbetalingsplan opstellen met veroordeelde criminelen. Zoals met de crimineel die een openstaande schuld van bijna 300.000 euro heeft, maar die in eerste instantie maandelijks slechts 100 euro moet afbetalen. Hij krijgt dus omgerekend 250 jaar om het geld te dokken. Maar via een vermogensonderzoek vinden de speurders bewijzen dat de crimineel toch een pak meer geld heeft dan aangegeven. De veroordeelde krijgt daarop een nieuw afbetalingsvoorstel. Het aflossingsplan gaat in één klap van 250 naar 6 jaar. En de fiscus volgt het dossier op. Leeft de veroordeelde het afbetalingsplan niet na, dan wordt het onderzoek opnieuw geopend.

Veroordeelden spelen luxewagens en peperdure horloges kwijt

In hun jacht op de criminele vermogen hebben de speurders en de fiscus maken al een hele hoop waardevolle goederen in beslag nemen. Het gaat onder meer om luxewagens en peperdure horloges. De veroordeelden krijgen het voorstel om deze goederen terug te kopen. In de praktijk blijkt dat ze daar bijna altijd gebruik van maken. Het terugkoopbedrag wordt dan afgetrokken van hun openstaande schulden bij de fiscus.

Een onderzoek wordt drie jaar na het vonnis gestart. Dat is immers de termijn waarna een crimineel het doorgaans moeilijk krijgt. De heimwee naar het oude, luxueuze leven neemt toe en de drang om geld uit te geven wordt onweerstaanbaar. Op dat moment slaan de speuders toe om het financiële leven binnenstebuiten te keren. Tijdens het Limburgse pilootproject nam het parket in 2020 dus zaken uit 2016 en 2017 onder de loep. Enkel vonnissen van meer dan 10.000 euro kwamen in aanmerking. De kruimeldief met lege portefeuille zal dus niet aan een vermogensonderzoek worden onderworpen.

De crimineel investeert zijn misdaadgeld graag in luxeartikelen zoals Rolex. — © AFP

Screenen van sociale media en huiszoekingen

Ruim honderd vonnissen kwamen tijdens het pilootproject in aanmerking voor onderzoek. De screening gebeurt op basis van twintig parameters, zogenaamde knipperlichten. Een klassiek voorbeeld: een veroordeelde beweert geen geld te hebben om zijn boete op te hoesten, maar de wijkagent ziet hem wel met zijn BMW X5 de straten onveilig maken. Ook pronken met luxe op sociale media doet een alarmbelletje afgaan. Maar rijkdom is niet altijd zichtbaar. Daarom is het vermogensonderzoek ook een bankanalyse met vergrootglas. Behalve opvallende betalingen in de rekeningafschriften richten speurders het vizier ook op documenten als aankoopbewijzen, garantiebewijzen,… . Van de ruim honderd onderzochte vonnissen, leidde uiteindelijk minder dan de helft tot een onderzoek.

Samenwerking met Zwitserland en Dominicaanse Republiek

Om hun vermogen te verstoppen, gebruiken criminelen twee methodes. Zo duikt verborgen fortuin vaak op in buitenland. De criminelen investeren in vastgoed en parkeren hun geld op zicht- en spaarrekeningen in het buitenland. Om beslag te kunnen leggen op het onroerend en roerend vermogen, moet België een overeenkomst afsluiten met jhet betreffende land. Die samenwerkingsprotocollen blijken steeds succesvoller. Zo ontstond er een samenwerking met het voormalige belastingparadijs Zwitserland. Ook met Nederland is er een uitstekende relatie en zelfs met de Dominicaanse Republiek behaalden de speurders straffe resultaten. Daar legden ze na een onderzoek beslag op een peperdure villa, gebouwd met drugsgeld.

Een tweede groep veroordeelden gebruikt het systeem van de malafide derde. Ze laten zich onterven of schenken hun eigendommen weg. Zitten de derden, die vanwege de vertrouwensband meestal familieleden zijn, mee in het malafide circuit of niet? Een vermogensonderzoek maakt het mogelijk om ook hun vermogen te onderzoeken.

Drie op de vier SUO’s succesvol, 11 dossiers nog in onderzoek

Het is intussen wel duidelijk dat een strafuitvoeringsonderzoek complex en arbeidsintensief is. De duur van een SUO varieert tussen anderhalve maand en anderhalf jaar. Toch zijn de resultaten van het pilootproject indrukwekkend. Drie vierde van de veertig behandelde zaken was een succes. Elf dossiers zijn momenteel nog in onderzoek en er is een akkoord om de werking uit te breiden. De federale overheid gebruikt nu de ervaringen met Limburg om met de andere parketten in het land gelijkaardige samenwerkingen te realiseren.

VAN EEN DOMINICAANSE VILLA TOT 37.000 EURO OP EEN ZWITSERSE REKENING

Verbeurdverklaring villa op Dominicaanse Republiek

Een Duitse cannabisteler zet een plantage van zo’n 1.000 planten op in Maasmechelen. Lange tijd gebruikt hij de opbrengsten om een villa in de Dominicaanse Republiek te financieren. De villa wordt opgetrokken in een dure wijk net buiten het noordelijke kuststadje Sosúa, bekend als populair vakantieoord en met zijn baai ook een duikparadijs. De vijftiger krijgt intussen voor de Belgische rechtbank een zware boete en moet onder meer de elektriciteitsmaatschappij een schadevergoeding van bijna 250.000 euro betalen. Maar de wietboer lijkt die centen niet te hebben en verhuisde na de veroordeling naar Aken. De speurders openen een onderzoek en vinden zijn vermogen. Ze verklaren het huis van 350.000 euro verbeurd in samenwerking met de Dominicaanse autoriteiten. Voorts vinden ze in hetzelfde vermogensonderzoek geld in Duitsland. De man verhuisde na de veroordeling naar Aken. Daar leggen ze beslag op 17.000 euro.

De villa ligt in het noordelijke kuststadje Sosúa in wat de plaatselijke bevolking Los Cerros, ofwel De Heuvels noemt. — © Gabriel Rodes

Voortvluchtige fraudeur via buitenlands bedrijf gevonden

Het gerecht ziet een Limburger als een van de spilfiguren in een jarenlang onderzoek naar grootschalige fraude. Ze veroordelen de bende en de uitgesproken boetes lopen op tot in de miljoenen. Nog voordat de man voor de rechtbank moet verschijnen slaat hij op de vlucht. Hij duikt onder en blijft zes jaar lang uit de handen van het Belgische gerecht. De speurders starten een vermogensonderzoek en dat leidt in het najaar 2020 tot een doorbraak. Ze vinden de voortvluchtige omdat hij een bedrijf in het buitenland opstart. Het parket betekent een vonnis en stuurt het naar de lokale autoriteiten. De beschuldigde Limburger heeft een openstaande boete van zo’n 7 miljoen euro. Het is wachten op nieuws uit het land waar hij vandaag verblijft om de zaak verder af te handelen.

Nederlanders nemen zaak van wietteler over

Een Nederlander zet een cannabisplantage op, maar ze betrappen hem. De man verschijnt voor de rechtbank en die is van oordeel dat de vijftiger heel wat vermogen uit de illegale teelt haalt. Er wordt een verbeurdverklaring opgelegd en de penale boetes lopen op. Hij verhuist naar Maastricht en blijft een tijdlang uit de spotlights. De federale gerechtelijke politie start een onderzoek en boekt resultaat. Samen met de Nederlanders wordt beslist dat de noorderburen het volledige vermogensonderzoek overnemen. De beschuldigde stemt in met een betaling van 85.000 euro.

De wietboer stemde in met een betaling van 85.000 euro. — © Tom Palmaers

Spoor leidt naar rekening in Zwitserland

Een veroordeelde wietteler denkt dat hij het gerecht te slim af is. Hij verstopt zijn geld in Zwitserland, maar tijdens het vermogensonderzoek vinden ze daar bewijzen van. Deze leiden naar een rekening bij een bank in Bazel, net over de grens met Duitsland. Er volgt contact met de Zwitsers. Via een onderlinge regeling, die ook voor de toekomst blijft gelden, leggen ze vanuit België beslag op bijna 37.000 euro.