Campus Genk Middenschool vervangt klastitularissen door coaches

“We zijn vorig schooljaar al begonnen met het experimenteren met coaches”, zegt directeur Natacha Peeters. “We breiden in het licht van de coronacrisis dit systeem nu verder uit. Het verschil tussen een klastitularis die verantwoordelijk was voor een hele klas en een coach is gigantisch. Een coach volgt een aantal leerlingen van dichtbij. Hij volgt hun resultaten consequent op en waakt ook over hun psychisch welzijn. De leerlingen kunnen op elk moment terecht bij hun persoonlijke coach en dat zorgt voor een gevoel van betrokkenheid. Het systeem werkt drempelverlagend. Leerlingen zullen eerder naar een coach toestappen met wie ze een persoonlijk contact hebben dan naar een klastitularis. Ze weten dat ze bij hun coach terecht kunnen voor pestproblemen, vragen over de leerstof, problemen met leerkrachten en alle mogelijke andere issues. Zo creëren we een vertrouwensband. Soms komen de leerlingen zelfs gewoon een babbeltje slaan met hun coach.”Viermaal per schooljaar volgt er een officieel coachgesprek tussen de coach en de leerling. De leerlingen breiden aan de hand van een voorbereidingsformulier dit gesprek voor. Daarna volgt het gesprek. Uit dit gesprek haalt de coach ook steeds een persoonlijk werkpunt voor de leerling in kwestie. Aan dit werkpunt zal de leerling dan in de volgende periode aandacht besteden. Uiteraard wordt er nadien geëvalueerd of dat is gelukt en of het heeft bijgedragen tot betere resultaten of een beter welbevinden. De coach is verder ook verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders van de leerlingen. Zo wordt hij een vertrouwd gezicht voor alle gezinsleden.