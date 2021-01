Second-Serve Tongeren wint Publica-Award

EBP reikte voor de vijfde keer de Publica Awards uit. Second-Serve, de Tongerse webwinkel met gratis sportkleding en sportschoenen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, is de winnaar in de categorie ‘Corporate Responsability’ - projecten. Deze projecten dragen zorg voor het milieu en willen iets terug doen voor de samenleving.

Patrick Jans, schepen van sport: “De Publica Awards belonen jaarlijks de beste overheidsprojecten tijdens een prestigieuze gala-avond. Als overheid kunnen we er inspiratie opdoen voor toekomstige projecten en ervaringen uitwisselen met andere publieke instellingen. Dit jaar was een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk. De uitreiking werd digitaal georganiseerd. De Publica Awards zijn een platform voor de ontwikkeling van toekomstige projecten en ideeën, voor en door de lokale besturen. Niet zomaar een award dus.”22 projecten stelden zich kandidaat binnen de categorie ‘Corporate Responsability’. "Het is een hele eer voor ons dat de eerste prijs naar Second-Serve gaat. Dat het Second-serve project hoe langer hoe meer ook de interesse wekt van andere steden en gemeenten werd ons vorige maand al duidelijk. Het project werd toen als voorbeeld gesteld in de maand van de sportparticipatie van het Intituut voor Sportbeheer. Nogmaals een mooie erkenning, ” besluit Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.Het zilver gaat naar SPW met een nieuw ecologisch wateropvangstructuur in het Henegouwse Willemeau. Brons gaat naar het Waalse Sofico met een nieuw lichtplan voor het Waalse autowegennet.