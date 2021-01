Tongeren beloont winnaar van kerstzoektocht

An Christiaens, schepen van Toerisme: “Heel wat bubbel-gezelschappen gingen tijdens eindejaar op zoek naar de QR-codes die op verschillende locaties in de Tongerse binnenstad op enkele ramen werden aangebracht. Bij het scannen van de QR-codes kwamen tal van betoverende kerstfiguren, geanimeerd door theater Ozzy, tot leven. Zij brachten elk een eigen kerstverhaal. Uit de meer dan 200 juiste inzendingen, mag Cindy Meysmans zich de gelukkige winnaar (en kerstexpert) noemen.”De Stad Tongeren mocht naar aanleiding van deze zoektocht heel wat positieve reacties ontvangen. Uit deze reacties blijkt dat ook Tongenaren hun stad eens op een andere manier wisten te ontdekken.“De voorbije jaren toverden we Tongeren om tot stad van de Kerstman. Naast het Huis van de Kerstman was er ook heel wat te beleven in de straten van het centrum. Helaas kon het dit jaar niet op deze manier. Maar met de nodige inspanningen konden we met deze coronaproof kerstzoektocht toch iets magisch brengen in ons mooie centrum”, besluit Marc Hoogmartens, schepen van Economie.Burgemeester Patrick Dewael: “Het blijft een uitdaging om in deze bijzondere tijd veilige en belevenisvolle initiatieven te nemen. Via de kerstzoektocht kon de Stad Tongeren een aantal mensen via de digitale media een ogenblik van verstrooiing en ontspanning bieden.”