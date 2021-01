Afgelopen week bleek dat het Hasseltse stadsbestuur de Groene Boulevard van twee naar één rijstroken wil terugbrengen voor de komst van de sneltram Hasselt-Maastricht. “Want is het verstandig om sporen aan te leggen in een stadscentrum dat continu onderhevig is aan groei en verandering?”, vraagt Hasselts burgemeester Steven Vandeput (N-VA) zich af.