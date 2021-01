Freestyle skiër doet monden openvallen met onmogelijk gewaande sprong van skischans

Aan 90 kilometer per uur van een 140 meter hoge skischans naar beneden razen. Achterwaarts. En afsluiten met een perfecte dubbele frontflip van 50 meter ver. Freestyle skiër Fabian Bösch deed het onmogelijke in Engelberg.

2021 is nog maar enkele dagen oud en nu al heeft Bösch een wereldprimeur te pakken. In z’n thuisstad Engelberg vloog hij namelijk achterwaarts - ja, achterwaarts! - een 140 meter hoge skischans naar beneden. Hij haalde daarbij snelheden tot 90 kilometer per uur op normale skilatten. Na zijn afzet draaide hij meteen 180 graden en gebruikte hij een kleine kicker om een perfecte dubbele frontflip te landen. Van maar liefst 50 meter ver. Ongezien.

“Aan zo’n tempo moet alles goed gaan”, aldus de Zwitser. “Je gaat er gewoon volledig voor en hoopt dat je net op het juiste moment de sprong maakt. In 2016 heb ik al iets gelijkaardigs geprobeerd in Einsiedeln, maar toen lukte enkel een frontflip op een kleinere heuvel in de zomer. Nu wou ik dat idee letterlijk en figuurlijk naar een hoger niveau tillen op een schans van 140 meter hoog in de sneeuw.”

(Vincent Van Genechten, Maarten Delvaux)