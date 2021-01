Oké, die van Mathieu is in het wit – verschil moet er zijn – maar voor de rest kan u krek dezelfde fiets kopen als die waarmee Van der Poel in oktober nog de Ronde van Vlaanderen won. Gewoon online te bestellen en thuis geleverd door Canyon, het Duitse merk dat enkele weken geleden gedeeltelijk in Belgische handen kwam. Maar maakt zo’n topfiets nu echt een verschil? Wij deden de test.