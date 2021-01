Elise Mertens over schouderblessure: “Toernooi kwam wat te vroeg”

“Hier een update over waarom ik me heb teruggetrokken uit het toernooi”, postte de Hamontse nummer 1 op Instagram. “Door een blessure aan de rechterschouder die me al enkele dagen parten speelde, kwam dit toernooi wat te vroeg. Het is tijd om dit te laten genezen. In tussentijd zal je me in de fitnesszaal zien. Bedankt voor jullie steun.”

De Australian Open, die op 8 februari van start gaat, lijkt dan ook niet in gevaar te komen voor de 25-jarige Mertens. Vorig jaar schopte Mertens het tot in de achtste finales in Melbourne.